Lima se prepara para una de las citas culturales más importantes del año con la Temporada 2026 de los Teatros Municipales. Entre mayo y agosto, el Teatro Municipal de Lima reunirá óperas, conciertos y artistas de talla internacional.

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La programación incluye seis óperas como Il Trovatore, Tancredi, L’elisir d’amore y Cavalleria rusticana & Pagliacci, además de propuestas que conectan con la historia local como La púrpura de la rosa y Atahualpa.

A esto se suman tres conciertos internacionales con figuras destacadas como el director Evelino Pidò, el tenor Xabier Anduaga y la soprano Marina Rebeka, consolidando a Lima como un punto clave del circuito lírico en la región.

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