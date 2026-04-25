Resumen

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Foto: Difusión
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Por Redacción EC

Lima se prepara para una de las citas culturales más importantes del año con la Temporada 2026 de los Teatros Municipales. Entre mayo y agosto, el Teatro Municipal de Lima reunirá óperas, conciertos y artistas de talla internacional.

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