El clásico de Shakespeare se reinventa en “Romeo y Juli”, una potente obra del dramaturgo galés Gary Owen que llega a Lima con una mirada cruda, contemporánea y profundamente conmovedora.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 15% de descuento en entradas.

Dirigida por Mikhail Page y coproducida por La Ira Producciones y Británico Cultural, la puesta traslada la historia a un contexto actual marcado por la desigualdad y la urgencia emocional. Con un elenco conformado por Diego Pérez, Merly Morello, Érika Villalobos, Miguel Iza y Denise Arregui, la obra propone una experiencia intensa que interpela desde el inicio.

Más que una historia romántica, “Romeo y Juli” presenta el amor como un acto de resistencia en un entorno adverso, donde las diferencias sociales y familiares ponen a prueba a sus protagonistas.

La obra se presenta en el Teatro Británico (Calle Bellavista 531, Miraflores), de jueves a lunes a las 8:00 p.m. y domingos a las 7:00 p.m.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio . Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.