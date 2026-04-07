Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El clásico de Shakespeare se reinventa en “Romeo y Juli”, una potente obra del dramaturgo galés Gary Owen que llega a Lima con una mirada cruda, contemporánea y profundamente conmovedora.

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