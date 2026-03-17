El teatro íntimo y reflexivo llega a la cartelera limeña con “Visita inesperada, una comedia con metástasis”, una propuesta que apuesta por el humor, la sensibilidad y la esperanza para abordar los giros inesperados de la vida.

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Protagonizada por Sofía Bogani, esta obra unipersonal invita al público a acompañarla en un viaje profundamente humano: el momento en que todo cambia tras recibir una noticia que no estaba en los planes. Lejos del dramatismo, la puesta en escena utiliza un humor reflexivo para construir una mirada honesta y luminosa sobre la capacidad de reinventarse frente a la adversidad.

Dirigida por Jesús Alvarez Betancourt, la obra toma como punto de partida la experiencia personal de la actriz, quien tras ser diagnosticada con una enfermedad encuentra en el escenario un espacio para compartir recuerdos, preguntas y descubrimientos. Así, la historia se convierte en un relato sobre transformación, donde el miedo convive con el humor y la incertidumbre da paso a nuevas formas de esperanza.

Más allá de su temática, “Visita inesperada” busca ser un abrazo escénico: una compañía para quienes atraviesan momentos difíciles y una invitación a mirar la vida con mayor gratitud.

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