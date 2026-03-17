Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El teatro íntimo y reflexivo llega a la cartelera limeña con “Visita inesperada, una comedia con metástasis”, una propuesta que apuesta por el humor, la sensibilidad y la esperanza para abordar los giros inesperados de la vida.

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