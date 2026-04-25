Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Mau y Ricky llegan a Lima con una propuesta distinta: un concierto íntimo que busca conectar de forma directa con el público. La cita será este 7 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía.

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