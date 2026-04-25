Mau y Ricky llegan a Lima con una propuesta distinta: un concierto íntimo que busca conectar de forma directa con el público. La cita será este 7 de mayo en el Centro de Convenciones Leguía.

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El dúo, conocido por éxitos como “Desconocidos”, “La Boca” y “Mi Mala”, ha consolidado una carrera dentro del pop latino con canciones que conectan con distintas generaciones.

Este show propone una experiencia más cercana, donde cada tema se vive sin distancia y con una carga emocional más intensa, apostando por un formato que resalta la esencia de los artistas.

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