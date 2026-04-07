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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El Ballet Municipal de Lima regresa a escena con “Don Quijote”, una de las obras más alegres y coloridas del repertorio clásico. La temporada se presentará del 17 de abril al 3 de mayo en el Teatro Municipal de Lima.

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