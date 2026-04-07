El Ballet Municipal de Lima regresa a escena con “Don Quijote”, una de las obras más alegres y coloridas del repertorio clásico. La temporada se presentará del 17 de abril al 3 de mayo en el Teatro Municipal de Lima.

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Inspirado en un episodio de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, este ballet con música de Ludwig Minkus y coreografía de Marius Petipa narra la historia de Kitri y Basilio, una pareja que lucha por su amor, mientras Don Quijote y Sancho Panza aportan humor y fantasía a la trama.

La puesta en escena destaca por su energía, virtuosismo y una fuerte influencia de la danza española, incorporando estilos como el bolero, el fandango y bailes gitanos dentro del lenguaje del ballet clásico.

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