El clásico cuento del niño que no quería crecer llega al escenario con una versión completamente distinta. “Peter Pan Hasta las Patas” es una comedia donde todo lo que puede salir mal… ¡sale peor!

Dirigida por Paloma Reyes De Sá, esta divertida obra muestra a un grupo de entusiastas actores intentando montar la historia de Peter Pan mientras enfrentan desastres técnicos, egos fuera de control y situaciones absurdas que desatarán carcajadas de principio a fin.

El elenco está conformado por Emanuel Soriano, Patricia Barreto, Gisela Ponce de León, Christian Ysla, Bruno Odar, Francisco Luna, Manuel Gold, Nico Ponce, César García y Giuliana León, quienes interpretan esta “obra dentro de una obra” escrita por Henry Shields, Henry Lewis y Jonathan Sayer.

