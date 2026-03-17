Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El teatro contemporáneo suma una nueva propuesta en la cartelera limeña con “El Apego”, una obra que invita a reflexionar sobre las relaciones familiares, el paso del tiempo y las emociones que surgen en torno al cuidado.

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