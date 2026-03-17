El teatro contemporáneo suma una nueva propuesta en la cartelera limeña con “El Apego”, una obra que invita a reflexionar sobre las relaciones familiares, el paso del tiempo y las emociones que surgen en torno al cuidado.

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Escrita por Emiliano Dionisi y dirigida por Fito Valles, la historia sigue a un hombre que visita con frecuencia a su padre anciano para asegurarse de que tenga una vejez digna. Sin embargo, la relación entre ambos está atravesada por tensiones, silencios y cuestionamientos internos que lo llevan a preguntarse si sus acciones nacen del deber, la culpa, la reciprocidad o el amor.

La puesta en escena cuenta con la actuación de Emanuel Soriano, quien encarna a un personaje que revisa, en cada encuentro, los matices de este vínculo y el peso emocional que implica acompañar a su padre en esta etapa de su vida.

La obra tendrá una breve temporada con solo tres funciones, los días 10, 11 y 12 de abril a las 8:00 p.m., en Casa Yuyachkani (Jr. Tacna 363, Magdalena del Mar), un espacio cultural reconocido por su propuesta teatral contemporánea.

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