Chifa Barrio Dragón se prepara para una experiencia única con “El Despertar del Dragón”, un evento que conecta gastronomía y tradición china en una celebración cargada de simbolismo. La cita será el jueves 30 de abril desde las 7:00 p.m.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 30% de descuento en la carta y 40% de descuento los miércoles como beneficio habitual (no válido durante el evento especial).

La jornada tendrá como eje central el ritual de despertar del dragón, una ceremonia que simboliza vida, energía y prosperidad. El espectáculo incluirá danzas tradicionales del dragón y del león chino, junto a la participación de la escuela Dragón Dorado.

La propuesta se complementa con una carta que celebra la abundancia, con platos como el Tallarín Taypá, Chaufa Taypá y especialidades de la casa, además de una variada oferta de coctelería con promociones especiales durante la noche.

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