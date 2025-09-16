Si buscas calidad, estilo y buen precio en equipamiento deportivo, esta promoción de Reebok te interesará… gracias al Club El Comercio, los suscriptores activos podrán acceder a un 30 % de descuento en la tienda online de Reebok Perú.

El beneficio se encuentra activo desde el 12 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, y es válido para productos seleccionados (no incluye nuevos lanzamientos ni campañas especiales), siempre que haya stock disponible.

Cada cliente podrá usar el descuento para hasta seis unidades en el carrito, y deberá generar el cupón correspondiente desde el portal del Club El Comercio antes de hacer la compra en Reebok.pe.

Este beneficio permite adquirir lo mejor de su catálogo con una ventaja que pocos tienen.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.