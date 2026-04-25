La música y la celebración se unen en “A-SUCCAR PA’ CELEBRAR”, un espectáculo que reunirá a Tony, Mimy y Kenyi Succar este 9 de mayo a las 8:00 p.m. en Costa 21.

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El show promete una noche llena de energía con invitados como Nora Suzuki, Cali Flow Latino, Luis Enrique y Jean Rodríguez, además de un repertorio que incluirá clásicos como “Quimbara”, “Yo No Sé Mañana” y un homenaje a Celia Cruz con “Azúcar”.

Pensado como una experiencia para cantar, bailar y celebrar el Día de la Madre, el concierto combina talento internacional y lo mejor de la música latina en un solo escenario.

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