Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club podrán acceder a un 50% de descuento en toda la carta de La Cuadra de Salvador, incluidas bebidas con o sin alcohol, tanto para consumo en el local como para llevar. Se trata de una promoción por tiempo limitado que invita a disfrutar de una de las propuestas parrilleras más reconocidas de Lima con un beneficio exclusivo.

La Cuadra de Salvador se ha consolidado como un referente en carnes premium gracias a la calidad de sus cortes y a una técnica que resalta el sabor de la brasa. Entre sus imperdibles destacan el Tomahawk, ideal para compartir por su tamaño y marmoleo; el Bife Ancho (Ribeye), intenso y jugoso; y el Lomo Fino a la Parrilla, una opción más magra pero igualmente sabrosa. El descuento también aplica en bebidas, lo que permite completar la experiencia con una copa de vino o un cóctel.

La promoción es válida en todos sus locales en Lima (Barranco, San Isidro, Chacarilla y La Molina) presentando el DNI al momento de pagar. Los detalles y condiciones pueden revisarse en la web o app de Club El Comercio.

