Resumen

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Por Redacción EC

La reconocida violinista Midori llega a Lima para ofrecer un único concierto este 21 de mayo en el Teatro Municipal, en una de las citas más esperadas de la temporada musical.

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