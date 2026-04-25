La reconocida violinista Midori llega a Lima para ofrecer un único concierto este 21 de mayo en el Teatro Municipal, en una de las citas más esperadas de la temporada musical.

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Considerada una de las figuras más importantes del violín a nivel mundial, Midori interpretará el Concierto para violín y orquesta de Piotr Ilich Tchaikovsky, una obra emblemática del repertorio romántico que destaca por su exigencia técnica y profundidad emocional.

El programa incluirá además la Polonesa de Eugenio Oneguin y la Sinfonía n.º 5, interpretadas por la Filarmónica Teresa Quesada bajo la dirección de Pablo Sabat.

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