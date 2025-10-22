(Foto: Difusión)
Los fanáticos del cine, las series y los videojuegos tienen una cita imperdible: del 14 al 16 de noviembre, el Parque Caballeros de los Mares en Magdalena del Mar será escenario del Geek Festival Perú 2025, un evento que reunirá a estrellas internacionales, artistas del doblaje latino y músicos reconocidos.

Entre los invitados destacan Jamie Campbell Bower, el temible Vecna de Stranger Things; Natalia Tena, recordada como Nymphadora Tonks en Harry Potter y como Osha en Game of Thrones; y Finn Jones, quien dio vida a Loras Tyrell en la misma serie y protagonizó Iron Fist. Además, Drake Bell ofrecerá un concierto acústico especial el 14 de noviembre.

El encuentro contará también con la participación de reconocidos talentos del doblaje como Gabriel Basurto y Enzo Fortuny, quienes darán vida a un show especial para los asistentes. Habrá, además, zonas temáticas, concursos de cosplay, experiencias interactivas, espacio gamer, mundo medieval y actividades para toda la familia.

