Los fanáticos del cine, las series y los videojuegos tienen una cita imperdible: del 14 al 16 de noviembre, el Parque Caballeros de los Mares en Magdalena del Mar será escenario del Geek Festival Perú 2025, un evento que reunirá a estrellas internacionales, artistas del doblaje latino y músicos reconocidos.

Los miembros del Club El Comercio pueden acceder hasta un 50% de descuento en la compra de entradas para el Geek Festival Perú 2025, disponibles en Ticketmaster Perú. Solo deben validar su DNI de suscriptor al momento de la compra.

Entre los invitados destacan Jamie Campbell Bower, el temible Vecna de Stranger Things; Natalia Tena, recordada como Nymphadora Tonks en Harry Potter y como Osha en Game of Thrones; y Finn Jones, quien dio vida a Loras Tyrell en la misma serie y protagonizó Iron Fist. Además, Drake Bell ofrecerá un concierto acústico especial el 14 de noviembre.

El encuentro contará también con la participación de reconocidos talentos del doblaje como Gabriel Basurto y Enzo Fortuny, quienes darán vida a un show especial para los asistentes. Habrá, además, zonas temáticas, concursos de cosplay, experiencias interactivas, espacio gamer, mundo medieval y actividades para toda la familia.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.