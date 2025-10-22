El próximo jueves 13 de noviembre, el Teatro Municipal de Lima será escenario de una noche inolvidable con la presentación de Marie-Ange Nguci, una de las pianistas más brillantes de su generación, quien llega por primera vez al Perú acompañada por la Filarmónica Teresa Quesada bajo la dirección del maestro Pablo Sabat.

Obtén 9 % de descuento en tus entradas para el concierto comprando a través de Ticketmaster Perú y validando tu suscripción activa del Club El Comercio.

Con tan solo 26 años, Nguci ha conquistado los escenarios más prestigiosos del mundo gracias a su estilo que combina fuerza, sensibilidad y dominio técnico absoluto. En esta ocasión, interpretará el Concierto N.° 1 para piano y orquesta de Johannes Brahms, una obra maestra del repertorio romántico que promete emocionar al público con su intensidad y virtuosismo.

El Teatro Municipal de Lima, reconocido por su imponente acústica, será el marco perfecto para disfrutar de esta experiencia musical única, que cerrará la Temporada TQ 2025 con broche de oro.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.