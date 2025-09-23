Ser suscriptor del Club El Comercio trae ventajas más allá del acceso al contenido del diario. Para los amantes de la música, ha llegado una nueva oportunidad: Hola Lima Fest, el esperado festival que reunirá artistas internacionales y nacionales, ofrece 15 % de descuento en entradas para quienes formen parte del Club.

Para acceder al beneficio, solo debes entrar al evento en Joinnus, seleccionar la tarifa de Club de Suscriptores, e ingresar tu tipo y número de documento.

Lima se prepara para una noche inolvidable. El sábado 18 de octubre de 2025, el Círculo Militar de Jesús María será el punto de encuentro para los amantes de la música en la primera edición del Hola Lima Fest, un festival que aspira a convertirse en símbolo de la ciudad y en parte de su calendario cultural, al nivel de grandes eventos internacionales.

El cartel lo encabeza Bacilos, la icónica banda latina ganadora de premios Grammy y Latin Grammy, responsables de himnos como Caraluna, Mi Primer Millón y Tabaco y Chanel. Junto a ellos estarán Mauricio Mesones, referente de la cumbia peruana contemporánea, exvocalista de Bareto y hoy con una carrera en solitario que lo posiciona como figura clave del género; y Ezio Oliva, cantautor pop que triunfa en el extranjero y que recientemente culminó con éxito su gira europea Antido Tour 2024.

