Redacción EC
Carnívoro, la hamburguesería que nació en una cochera frente a la estación Matellini del Metropolitano y que hoy cuenta con 15 locales en Lima, se ha consolidado como un referente para los amantes de las hamburguesas contundentes y la comida rápida con sabor casero.

Como beneficio exclusivo, los suscriptores del Club El Comercio podrán acceder a en platos seleccionados de Carnívoro.

Con 15 años de historia, esta marca peruana presenta una carta variada que incluye hamburguesas de 150 gramos —desde las clásicas como la Cheese Bacon o la Royal, hasta las Big Burgers dobles y triples—, salchipapas con diferentes tipos de salchichas y chorizos, además de alitas bañadas en salsas únicas como la acevichada, la BBQ, la oriental y la ya famosa miel picante de aguaymanto con ají limo.

Con locales en distritos como Chorrillos, La Molina, San Miguel, San Isidro, Lince, Surco, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y más, Carnívoro se ha ganado un lugar en el paladar y la mente de los limeños. Su meta: que cuando alguien piense en hamburguesas, piense en Carnívoro como primera opción.

Si aún no eres suscriptor, esta es una gran oportunidad para unirte al y acceder a beneficios exclusivos en experiencias gastronómicas, culturales y de entretenimiento.

