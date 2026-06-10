La música clásica será protagonista de una nueva presentación de la Orquesta Filarmónica de Lima con “Stravinsky: Fuego y Elegancia”, un espectáculo que reunirá a destacados músicos en una velada especial para los amantes del repertorio sinfónico.

El concierto se realizará el próximo 27 de junio y contará con la participación de la directora invitada Elisa Vegas, quien estará a cargo de la dirección de esta presentación.

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Esta es una oportunidad para disfrutar de una propuesta musical que celebra la riqueza de la música clásica y el legado de uno de los compositores más influyentes del siglo XX.

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