Resumen

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Por Redacción EC

La música clásica será protagonista de una nueva presentación de la Orquesta Filarmónica de Lima con “Stravinsky: Fuego y Elegancia”, un espectáculo que reunirá a destacados músicos en una velada especial para los amantes del repertorio sinfónico.

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