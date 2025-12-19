Don Melchor Pollos y Parrillas continúa creciendo y celebra la apertura de su nueva sede en El Refugio Gastronómico, un espacio que celebra a la estrella: el pollo a la brasa, y a sus muchos potajes desde la tradición, el esfuerzo y el amor por la cocina.

Entre los sellos más reconocidos del restaurante se mantiene su emblemática ensalada elaborada con ingredientes de su propio huerto hidropónico, donde cultivan lechugas, berros y germinados que destacan por su frescura y cuidado diario. Esta práctica refleja la filosofía de Don Melchor: priorizar la calidad, la honestidad y el respeto por el producto en cada plato.

La nueva sede también permitirá ampliar la cobertura de delivery, acercando su propuesta gastronómica a más hogares y manteniendo intacta la experiencia que caracteriza a la marca, tanto en el restaurante como en casa.