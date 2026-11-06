El Cascanueces.
El Cascanueces.
Por Redacción EC

La magia de la Navidad también se vive a través del ballet. Cada diciembre, El Cascanueces vuelve a los escenarios para contar una historia que ha acompañado a generaciones y se ha convertido en una de las tradiciones más representativas de esta época. Este 2026, el clásico llegará al Teatro Municipal de Lima en una producción del Russian Classical Ballet.

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