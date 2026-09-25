(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Uno de los grandes clásicos del ballet universal regresa a Lima. “El lago de los cisnes” llega al Teatro Municipal de Lima en una nueva producción a cargo del Ballet Municipal de Lima, que llevará al escenario la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada a vivir bajo el hechizo de convertirse en cisne.

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