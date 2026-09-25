Uno de los grandes clásicos del ballet universal regresa a Lima. “El lago de los cisnes” llega al Teatro Municipal de Lima en una nueva producción a cargo del Ballet Municipal de Lima, que llevará al escenario la historia de amor entre el príncipe Sigfrido y Odette, una princesa condenada a vivir bajo el hechizo de convertirse en cisne.

La temporada, presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en coproducción con la Asociación Civil Patronato Amigos del Ballet Municipal, se realizará del 11 de septiembre al 3 de octubre.

La música de Chaikovski cobra vida

La obra cuenta con la inolvidable música de Piotr Ilich Chaikovski, que acompaña una historia marcada por el amor, el hechizo y la lucha entre el bien y el mal.

La producción destaca además por la dualidad de Odette y Odile, uno de los grandes desafíos para las intérpretes de la obra, en un espectáculo que combina técnica, elegancia y virtuosismo.

Música en vivo y una participación especial

Cuatro funciones especiales contarán con la participación de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima, bajo la dirección del maestro argentino Carlos Calleja, quien cuenta con trayectoria internacional.

La temporada también tendrá como invitado especial al bailarín Nicolás Gorodiskii, quien se sumará al elenco del Ballet Municipal de Lima durante cuatro funciones.

Un beneficio para disfrutar del ballet

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EL DATO

Obra: “El lago de los cisnes”

Fecha: Del 11 de septiembre al 3 de octubre de 2026

Lugar: Teatro Municipal de Lima

Elenco: Ballet Municipal de Lima

Beneficio: 20% de descuento en todas las localidades

Condición: Máximo 4 entradas por suscriptor. Stock de 200 entradas. Aplican T&C.

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