Luego de 13 años de su primera presentación en nuestro país y tras convertirse en un fenómeno teatral en más de 60 países, la célebre comedia negra “El Método Grönholm” entra en la recta final de su temporada en Lima producida por Los Productores. Esta puesta en escena marca además el esperado retorno al Perú del reconocido director Rómulo Assereto, quien regresa tras consolidar su trayectoria artística en España.

MIRA AQUÍ: La voz de nuestros suscriptores

Escrita por el renombrado dramaturgo catalán Jordi Galceran y adaptada incluso al cine, la obra es una sátira feroz sobre el mundo corporativo y la naturaleza humana. La historia sigue a cuatro ejecutivos —interpretados por un destacado elenco nacional integrado por Stephany Orúe, Manuel Gold, Oscar Meza y Job Mansilla— que compiten por un puesto de alto nivel en una prestigiosa multinacional. Atrapados en una sala de reuniones, los aspirantes se ven sometidos a una serie de pruebas insólitas que desencadenan situaciones tan disparatadas como incómodas, donde las alianzas frágiles, las traiciones y las máscaras caen sin piedad.

Una mirada mordaz a los límites de la ambición

Esta propuesta no solo garantiza risas y tensión de principio a fin, sino que confronta directamente al público con una pregunta tan vigente como inevitable: ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el trabajo de tus sueños?

Con actuaciones de primer nivel y un ritmo escénico trepidante, la pieza expone de forma ácida hasta qué punto la competencia laboral puede llevar al límite los valores de las personas en el entorno empresarial contemporáneo.

Un beneficio exclusivo para disfrutar del teatro

Los suscriptores de El Comercio pueden disfrutar de esta destacada puesta en escena con una ventaja especial. La promoción ofrece un 40% de descuento exclusivo en la compra de entradas para vivir la experiencia de una de las comedias más aplaudidas del teatro contemporáneo antes de que termine su temporada.

Para acceder al descuento en la compra online, los suscriptores deben ingresar a Joinnus o a losproductores.pe, seleccionar el beneficio de El Comercio e ingresar su número de DNI u otro documento de identidad registrado. También pueden adquirir sus entradas de manera presencial en la boletería del teatro validando su condición de suscriptor activo.