“El Método Grönholm” entra en sus últimas dos semanas de funciones en Lima.
“El Método Grönholm” entra en sus últimas dos semanas de funciones en Lima.
Por Redacción EC

Luego de 13 años de su primera presentación en nuestro país y tras convertirse en un fenómeno teatral en más de 60 países, la célebre comedia negra “El Método Grönholm” entra en la recta final de su temporada en Lima producida por Los Productores. Esta puesta en escena marca además el esperado retorno al Perú del reconocido director Rómulo Assereto, quien regresa tras consolidar su trayectoria artística en España.

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