(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Las relaciones, sus situaciones cotidianas y los estereotipos que las rodean vuelven a ser materia de comedia con Milagros Porturas, quien regresa a los escenarios limeños con la edición 2026 de su exitoso stand-up “¿Mujer que no jode, es hombre?”.

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