Las relaciones, sus situaciones cotidianas y los estereotipos que las rodean vuelven a ser materia de comedia con Milagros Porturas, quien regresa a los escenarios limeños con la edición 2026 de su exitoso stand-up “¿Mujer que no jode, es hombre?”.

El espectáculo propone un recorrido por las diferentes etapas y roles que pueden formar parte de la vida de una mujer: madre, amiga, novia, esposa, amante o suegra. A través del stand-up y la ironía, Porturas convierte experiencias reconocibles en situaciones para reírse y, por qué no, verse reflejado.

Una mirada con humor a las relaciones

La puesta en escena parte de una de esas frases populares que se han repetido durante generaciones para cuestionarla desde el humor. En lugar de buscar una respuesta sobre la mente femenina, el espectáculo juega con las situaciones que surgen en las relaciones y con las ideas preconcebidas que existen alrededor de ellas.

El resultado es una noche de comedia en la que las experiencias cotidianas, los desencuentros y las distintas dinámicas de pareja se convierten en material para el escenario.

Una temporada para reírse sin filtros

La edición 2026 de “¿Mujer que no jode, es hombre?” llega a La Estación de Barranco durante los sábados de septiembre. La propuesta está pensada para quienes buscan una alternativa de entretenimiento en la que el humor sirva también para reconocerse en esas situaciones que forman parte de la vida diaria.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a 25% de descuento en sus entradas gracias a Club El Comercio, con un máximo de 4 entradas por suscriptor.

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EL DATO

Mujer que no jode, es hombre – Edición 2026

Fecha: sábados 12, 19 y 26 de septiembre de 2026

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: La Estación de Barranco, Av. Pedro de Osma 112, Barranco

Beneficio para suscriptores: 25% de descuento en entradas, máximo 4 entradas por suscriptor