(Foto:Difusión)
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Por Redacción EC

Si estás buscando una forma diferente de celebrar Fiestas Patrias, Hotel Las Dunas presenta un paquete especial de 4 días y 3 noches en Ica, del 26 al 29 de julio, con una propuesta que combina descanso, entretenimiento y gastronomía en un entorno rodeado de naturaleza.

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