Si estás buscando una forma diferente de celebrar Fiestas Patrias, Hotel Las Dunas presenta un paquete especial de 4 días y 3 noches en Ica, del 26 al 29 de julio, con una propuesta que combina descanso, entretenimiento y gastronomía en un entorno rodeado de naturaleza.

Gracias a Club El Comercio, los suscriptores pueden acceder a tarifas preferenciales para disfrutar de esta experiencia todo incluido. El paquete contempla alojamiento, alimentación tipo buffet, actividades para toda la familia y una programación especial con clases de gastronomía y coctelería peruana, desfile patrio, yunza, una cena temática “Viva Perú”, noche de rock peruano, Silent Disco y mucho más.

Las tarifas exclusivas para suscriptores son de S/ 2,350 por adulto, S/ 750 para niños de 4 a 12 años y S/ 338 para infantes de 1 a 3 años, representando un ahorro frente a la tarifa regular.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos y tarifas preferenciales en hoteles, restaurantes, espectáculos, viajes y mucho más.