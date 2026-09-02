Setiembre llega con una oportunidad para convertir el uso de tus beneficios de Club El Comercio en un próximo viaje. Del 3 de setiembre al 2 de octubre de 2026, los suscriptores activos de El Comercio y Gestión podrán participar en un sorteo que reúne vuelos internacionales y nacionales de JetSMART, además de estadías en Hoteles Costa del Sol.

La dinámica busca premiar a quienes aprovechen los beneficios del Club durante el mes. Para participar, solo es necesario utilizar al menos un beneficio de Club El Comercio en setiembre, completar el registro online y cumplir con el requisito de difusión en Instagram.

Viajes internacionales y escapadas dentro del Perú

El sorteo contempla 10 premios en total. Dos ganadores recibirán paquetes dobles internacionales con JetSMART, que incluyen pasajes directos para dos personas a elegir entre Cartagena, Medellín, Santiago, Quito o Buenos Aires.

También se sortearán ocho paquetes dobles nacionales que combinan vuelos de JetSMART con estadías en Hoteles Costa del Sol. Los pasajes serán para dos personas, desde Lima hacia Piura, Chiclayo, Arequipa o Cajamarca.

Cada uno de estos ocho premios incluye dos noches de alojamiento para dos personas en una habitación doble o matrimonial, además de desayuno buffet, welcome drink, WiFi, uso de gimnasio, spa y piscina.

¿Cómo participar?

La mecánica tiene tres pasos:

Utiliza al menos un beneficio de Club El Comercio durante setiembre de 2026. Registra tus datos en la landing del sorteo: https://elcomercio.pe/eventos-clubelcomercio/sorteoseptiembre2026 Comparte el post del sorteo en tus stories de Instagram con perfil público y etiqueta a @clubelcomercio.pe, @jetsmart_peru y @costadelsolpe.

El registro estará disponible hasta el 2 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. Se permitirá un solo registro por participante y podrán participar suscriptores activos de El Comercio y Gestión, así como nuevos usuarios que se registren en la landing dentro del periodo de vigencia.

Un sorteo para empezar a planificar el próximo viaje

Los ganadores serán seleccionados de manera aleatoria entre los participantes que hayan cumplido correctamente todos los requisitos. El sorteo se realizará el 2 de octubre y los resultados serán anunciados ese mismo día a las 3:00 p. m. a través de las historias de Instagram de Club El Comercio.

Los premios podrán ser canjeados hasta el 20 de diciembre de 2026 y están sujetos a las condiciones de disponibilidad, fechas y reserva establecidas por JetSMART y Hoteles Costa del Sol.

EL DATO

Sorteo Club El Comercio: Viajes con JetSMART y Hoteles Costa del Sol

Vigencia: Del 3 de setiembre al 2 de octubre de 2026, hasta las 10:00 a. m.

Premios: 2 paquetes dobles internacionales y 8 paquetes dobles nacionales con JetSMART y Hoteles Costa del Sol.

Fecha del sorteo: 2 de octubre de 2026.

Anuncio de ganadores: 2 de octubre a las 3:00 p. m., en las historias de Instagram de Club El Comercio.

Canje de premios: Hasta el 20 de diciembre de 2026.