Siempre hay una excusa perfecta para descubrir los encantos del Perú. Esta vez, SKY Airline invita a los viajeros a explorar Jauja, una joya de la sierra central que combina historia, naturaleza y tradición.

Hasta el 31 de octubre de 2025, los suscriptores de El Comercio podrán acceder a un 10 % de descuento en pasajes a Jauja y otros destinos nacionales e internacionales de SKY, ingresando el código promocional.

Conocida como la “Primera Capital del Perú”, Jauja ofrece experiencias para toda la familia: desde paseos en bote por la Laguna de Paca, hasta recorridos por el Complejo Arqueológico de Tunanmarca o visitas al Convento de Santa Fe, una de las construcciones coloniales más emblemáticas del país.

Para quienes buscan prolongar la aventura, el viaje puede complementarse con una parada en Huancayo, donde la Feria Dominical y el nevado Huaytapallana destacan por su color, cultura y paisajes de ensueño.

Actualmente, SKY Airline opera un vuelo diario entre Lima y Jauja, partiendo de la capital a las 6:20 a. m. y retornando a las 8:00 a. m. Desde el inicio de la ruta, en abril de 2023, más de 180 mil pasajeros ya han disfrutado de este destino lleno de historia y encanto.

El beneficio aplica para volar entre el 5 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025 en rutas nacionales como Cusco, Arequipa, Piura, Iquitos o Tarapoto, y también en internacionales como Buenos Aires, Santiago, Miami, Cancún o Punta Cana.

