(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Lima se prepara para recibir una experiencia gastronómica sin precedentes. Los días 29 y 30 de agosto, Casa Prado albergará el Primer Gran Encuentro Internacional de Productos Gourmet, Delicatessen & Bebidas Premium: Expo Gourmet 2026, una cita concebida para los paladares más exigentes.

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