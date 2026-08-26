Lima se prepara para recibir una experiencia gastronómica sin precedentes. Los días 29 y 30 de agosto, Casa Prado albergará el Primer Gran Encuentro Internacional de Productos Gourmet, Delicatessen & Bebidas Premium: Expo Gourmet 2026, una cita concebida para los paladares más exigentes.

Durante dos jornadas continuas, los asistentes podrán degustar, aprender y adquirir una cuidada selección de productos gourmet nacionales e internacionales. El evento reunirá a más de 80 expositores y profesionales del sector en un entorno diseñado para resaltar la historia, calidad y procesos detrás de insumos como quesos, charcutería, panadería artesanal, cafés de especialidad, chocolates de origen, aceites de oliva, vinos, piscos y cervezas artesanales.

Representado en el Perú de forma exclusiva por Corporación Multiferias, Expo Gourmet 2026 se posiciona como una vitrina y plataforma comercial clave para la exhibición y promoción de marcas consolidadas y emergentes. El recorrido de la feria estará dividido en zonas temáticas como la Plaza Gourmet, el Mercado Gourmet, el Salón de la Fama y la Gran Reserva Gourmet, esta última orientada a ofrecer productos exclusivos en condiciones especiales.

Una agenda de experiencias sensoriales en vivo

Uno de los grandes atractivos de Expo Gourmet 2026 será su oferta interactiva, pensada para que el público dialogue de primera mano con especialistas de diversas categorías.

La programación iniciará el sábado 29 de agosto tras la inauguración oficial junto a representantes del Ministerio de la Producción. La mañana estará dedicada a las catas de café de especialidad para explorar aromas y perfiles de tostado, mientras que por la tarde se ofrecerán talleres sobre armado de tablas de charcutería, el proceso «Del Cacao al Chocolate» y la cata de aceites gourmet. Al llegar la noche, el protagonismo pasará al maridaje de bebidas, piscos y propuestas regionales premium.

El domingo 30 de agosto, las actividades continuarán a partir del mediodía con espacios dedicados a la panadería artesanal, la propuesta marina «Del Mar a la Mesa», talleres de chocolates de origen y la experiencia Despensa Gourmet, enfocada en vinagres, aderezos, mieles y condimentos especiales.

Beneficio exclusivo para suscriptores

Los suscriptores de El Comercio podrán disfrutar de Expo Gourmet 2026 con un beneficio especial: 20% dto. en pases Gold y 10% dto. en pases Estándar para vivir esta gran cita gastronómica.

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EL DATO

Evento: Expo Gourmet 2026 – Primer Gran Encuentro Internacional de Productos Gourmet, Delicatessen & Bebidas Premium

Fechas: 29 y 30 de agosto de 2026

Lugar: Casa Prado, Miraflores, Lima

Expositores: Más de 80 marcas y productores

Entradas: Disponibles en joinnus.com

Beneficio Club El Comercio: hasta 20% dto. en las entradas.