(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El Día del Niño se celebra mejor cuando hay momentos para compartir, aprender y divertirse. Por eso, del 10 al 16 de agosto, Club El Comercio presenta la campaña “Felices de ser niños”, con cuatro promociones especiales pensadas para disfrutar en familia.

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