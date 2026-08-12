El Día del Niño se celebra mejor cuando hay momentos para compartir, aprender y divertirse. Por eso, del 10 al 16 de agosto, Club El Comercio presenta la campaña “Felices de ser niños”, con cuatro promociones especiales pensadas para disfrutar en familia.

Durante estos días podrás acceder a beneficios exclusivos como 80% de descuento en compras por la web de Colecciones, S/25 de descuento adicional en compras desde S/179 en Ripley, S/25 de descuento adicional en compras desde S/179 en La Tarumba y 25% de descuento en la inscripción de los Talleres de Invierno La Plaza para niños.

Además, hay un motivo más para aprovechar estas promociones: todos los que consuman durante la campaña participan en el sorteo de un Pack de 13 Figuras de Stitch + 13 Libros Tapa Dura.

Conoce las cuatro promociones, descubre sus beneficios y revisa cómo acceder a cada una.

1. Colecciones EC - Aprende con Mickey

Los más pequeños pueden aprender mientras se divierten con Colecciones EC - Aprende con Mickey, una propuesta pensada para acercarlos al conocimiento de una manera entretenida y de la mano de uno de sus personajes favoritos.

80% dto. en compras por la web de Colecciones

Aprovecha este beneficio especial y descubre las colecciones disponibles para los niños.

¿Cómo usar la promoción? Para acceder a esta promoción ingresa a Colecciones El Comercio y selecciona la colección de tu interés.

Conoce la promoción de Colecciones EC - Aprende con Mickey

(Foto: Difusión)

2. Ripley App: venta exclusiva

Encuentra productos para los más pequeños y aprovecha una oportunidad especial de compra con la Venta Exclusiva de Ripley App.

S/25 dto. adicional en juguetería por compras desde S/179

Una alternativa para encontrar aquello que los niños necesitan o ese detalle especial para celebrar su día.

¿Cómo usar la promoción? Genera tu cupón en la web/app de Club El Comercio e ingresa tu código en la App de Ripley al momento de realizar tu compra.

Conoce la promoción de Ripley App

(Foto: Difusión)

3. La Tarumba

Vive una experiencia llena de emoción, fantasía y diversión con La Tarumba, una propuesta ideal para disfrutar del Día del Niño en familia.

35% dto. en las entradas

Aprovecha este beneficio y disfruta de una experiencia para compartir con los más pequeños.

¿Cómo usar la promoción? Ingresa a Ticketmaster Perú - La Tarumba 2026 y registra tu DNI en la tarifa Club El Comercio.

Conoce la promoción de La Tarumba

(Foto: Difusión)

4. Talleres de Invierno La Plaza

Las vacaciones también son una oportunidad para que los niños aprendan, desarrollen nuevas habilidades y, sobre todo, se diviertan. Con los Talleres de Invierno La Plaza, podrán participar en actividades especialmente pensadas para ellos.

25% dto. en la inscripción de los talleres para niños

Una alternativa para que los más pequeños aprovechen su tiempo libre con actividades que combinan aprendizaje y diversión.

¿Cómo usar la promoción? Para acceder al beneficio, debes contactarte vía correo electrónico a talleres@teatrolaplaza.com o por WhatsApp al 997 543 038. Al momento de realizar tu inscripción, deberás indicar tu número de DNI para acceder a la promoción.

Conoce la promoción de Talleres de Invierno La Plaza

(Foto: Difusión)

Celebra el Día del Niño y participa por un premio especial

Del 10 al 16 de agosto, aprovecha las promociones de “Felices de ser niños” de Club El Comercio y encuentra opciones para aprender, comprar y disfrutar junto a los pequeños de la casa.

Y recuerda que todos los que consuman durante la vigencia de la campaña participan en el sorteo de un Pack de 13 Figuras de Stitch + 13 Libros Tapa Dura.

Así, además de disfrutar de beneficios exclusivos, podrás tener la oportunidad de llevarte un premio especial para los fanáticos de Stitch.

Revisa los términos y condiciones de cada promoción y del sorteo antes de participar.