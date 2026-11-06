¿Te gustaría conocer qué hay detrás de un ron añejado y descubrir cómo se crean sus diferentes matices? Flor de Caña propone una experiencia que va más allá de una degustación tradicional. A través de su Tour Maestro Ronero, los visitantes pueden acercarse a la historia de la marca nicaragüense, conocer parte de su proceso de elaboración y explorar el mundo de la mixología.

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Con una trayectoria familiar que se remonta a 1890 y cinco generaciones dedicadas a la elaboración de ron, Flor de Caña ha construido una historia ligada a la tradición y la maestría ronera. Ese legado es el punto de partida de un recorrido diseñado para descubrir sus aromas, sabores y posibilidades.

Tres experiencias en un solo recorrido

El Tour Maestro Ronero reúne tres actividades en una experiencia de aproximadamente 95 minutos. La primera es Directo de la Barrica, donde podrás degustar ron Flor de Caña de 18 años directamente de la barrica y acompañarlo con una infusión de chocolate, café o cáscara de naranja.

Luego llega Shake & Sip, una experiencia de mixología en la que aprenderás a preparar el cóctel insignia Jicarita y conocerás técnicas de degustación a través de los cinco sentidos. También podrás descubrir un maridaje de ron de 25 años con chocolate oscuro.

Para cerrar, llega Crea tu Propia Botella, una actividad que te permitirá elaborar una mezcla personalizada de ron y llevarte una botella de 375 ml como recuerdo de la experiencia.

Es una alternativa para compartir en pareja o con amigos, especialmente si buscas un plan diferente en Lima y te interesa conocer más sobre el ron, sus procesos y el arte de preparar cócteles.

Descubre el Tour Maestro Ronero con un beneficio del Club El Comercio

Los suscriptores de El Comercio pueden acceder a un 30% de descuento en la Experiencia Tour Maestro Ronero de Flor de Caña.

Para aprovechar el beneficio, comunícate por WhatsApp al 908 894 806 e indica tu número de DNI para coordinar la reserva. La experiencia se realiza en Flor de Caña Experiencia, en Miraflores. Recuerda revisar los términos y condiciones de la promoción antes de reservar.