Experiencia Flor de Caña.
Experiencia Flor de Caña.
Por Redacción EC

¿Te gustaría conocer qué hay detrás de un ron añejado y descubrir cómo se crean sus diferentes matices? Flor de Caña propone una experiencia que va más allá de una degustación tradicional. A través de su Tour Maestro Ronero, los visitantes pueden acercarse a la historia de la marca nicaragüense, conocer parte de su proceso de elaboración y explorar el mundo de la mixología.

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