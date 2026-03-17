Los fanáticos de la música latinoamericana tienen una cita imperdible este 28 de marzo de 2026. Illya Kuryaki and the Valderramas regresa a Lima con un show que promete reunir lo mejor de su trayectoria, de la mano de sus fundadores Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, dos figuras clave del funk, soul y rap en español.

Como parte de los beneficios exclusivos, los suscriptores de El Comercio con acceso al Club El Comercio podrán acceder a un 35% de descuento en la compra de entradas (excepto en la zona Conadis). La promoción estará disponible hasta el 28 de marzo de 2026 o hasta agotar stock.

El esperado concierto será parte del festival Una Noche en Perú, un evento que reunirá a destacados exponentes de la escena musical de la región en el Club Cultural Deportivo Lima. La jornada contará también con la participación de bandas y artistas como Gondwana, The Sacados, además de invitados especiales como Toño Jáuregui y Los Mirlos, entre otros.

Con su inconfundible estilo que fusiona funk, soul, hip hop y rock latino, Illya Kuryaki and the Valderramas ofrecerá un espectáculo cargado de energía y nostalgia, repasando los temas que marcaron a toda una generación.

Para acceder al beneficio, los usuarios deberán ingresar al enlace del evento, dirigirse a la sección de códigos y registrar su número de documento antes de realizar la compra.

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