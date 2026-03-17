Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Los fanáticos de la música latinoamericana tienen una cita imperdible este 28 de marzo de 2026. Illya Kuryaki and the Valderramas regresa a Lima con un show que promete reunir lo mejor de su trayectoria, de la mano de sus fundadores Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, dos figuras clave del funk, soul y rap en español.

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