No se necesita ser atleta cuando corres con el corazón. Este miércoles 9 de diciembre, Lima será escenario de Ilumina el Mundo 5K, una jornada deportiva y solidaria que invita a la ciudadanía a transformar cada paso en apoyo y esperanza para quienes más lo necesitan.
No se necesita ser atleta cuando corres con el corazón. Este miércoles 9 de diciembre, Lima será escenario de Ilumina el Mundo 5K, una jornada deportiva y solidaria que invita a la ciudadanía a transformar cada paso en apoyo y esperanza para quienes más lo necesitan.
Con punto de partida en el Parque Olímpico, dentro del Pentagonito de San Borja, la carrera tiene como propósito principal brindar ayuda directa a las niñas, niños y familias que han resultado afectadas por el fenómeno de El Niño. La convocatoria está abierta a todo el público sin importar su nivel de preparación física, reforzando el mensaje de que cada participación suma a la causa.
Un evento inclusivo con propósito social
A diferencia de las competencias tradicionales enfocadas únicamente en el cronómetro, Ilumina el Mundo 5K propone una experiencia comunitaria donde el objetivo central es la solidaridad. Tanto corredores habituales como familias y aficionados podrán recorrer los 5 kilómetros sabiendo que su inscripción contribuye directamente a una red de soporte para los damnificados.
La iniciativa busca movilizar a los asistentes en un entorno seguro y céntrico como el Pentagonito, consolidando el deporte como una herramienta efectiva de integración y ayuda social en el cierre del año.
Un beneficio para sumarse a la causa
Quienes deseen participar pueden aprovechar un beneficio especial disponible a través de Club El Comercio, que otorga un 30% de descuento en el valor de la inscripción (sujeto a disponibilidad).
Para hacer efectivo el descuento, los suscriptores activos deben iniciar sesión en la web o app del Club El Comercio, seleccionar la promoción y generar un código promocional. Posteriormente, deberán ingresar dicho código al momento de realizar su inscripción en la página oficial de la carrera.
- Evento: Ilumina el Mundo 5K
- Fecha: 9 de diciembre de 2026
- Lugar: Pentagonito, San Borja (Partida: Parque Olímpico)
- Inscripciones: https://carrera5k.ilumina.la/
- Beneficio Club El Comercio: 30% de descuento en la inscripción exclusivo para suscriptores activos de El Comercio
- Vigencia del beneficio: Hasta el 25 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar stock.
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