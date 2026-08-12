Por primera vez, Javier Botía llegará al Perú para presentar “Inteligencia Natural”, un espectáculo que propone explorar los límites de la percepción y el comportamiento humano a través del mentalismo. La función se realizará este 18 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, y será parte de la gira internacional “Inteligencia Natural World Tour 2026”.

A diferencia de una propuesta basada únicamente en la ilusión, el espectáculo de Botía incorpora elementos de psicología y participación directa del público. La memoria, la intuición, la percepción y la capacidad de tomar decisiones se convierten en parte de una experiencia en la que los asistentes dejan de ser simples espectadores.

Un campeón mundial llega a Lima

La presentación en Lima será una oportunidad para conocer el trabajo de uno de los principales referentes del mentalismo contemporáneo en español. En 2018, Javier Botía fue proclamado campeón mundial de mentalismo en el Campeonato Mundial de Magia organizado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM), considerado uno de los principales certámenes del ilusionismo a nivel internacional.

Su trayectoria también incluye una participación en “Penn & Teller: Fool Us”, programa estadounidense en el que reconocidos magos y mentalistas intentan sorprender a los ilusionistas Penn & Teller.

A lo largo de su carrera, Botía ha desarrollado una propuesta que busca conectar el entretenimiento con la curiosidad por el funcionamiento de la mente. Sus presentaciones y conferencias abordan temas como la percepción, la influencia psicológica, la memoria y los procesos que intervienen en la toma de decisiones.

Una experiencia para poner a prueba la mente

“Inteligencia Natural” plantea una puesta en escena participativa, en la que el público puede formar parte de distintos experimentos relacionados con la manera en que percibimos e interpretamos la realidad.

El espectáculo toma además el nombre del libro publicado por Botía, en el que aborda diferentes aspectos del comportamiento humano y la toma de decisiones desde una perspectiva cercana y divulgativa. Esta faceta ha complementado su carrera artística con conferencias y actividades vinculadas con la psicología aplicada.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

Los socios de Club El Comercio también pueden aprovechar esta presentación con un beneficio especial. La promoción ofrece 20% de descuento en las entradas para todas las zonas , con un máximo de cuatro entradas por suscriptor.

Para acceder al descuento en la compra online, los suscriptores deben ingresar a Ticketmaster, seleccionar la tarifa correspondiente a Club El Comercio y registrar su tipo y número de documento de identidad. También pueden adquirir sus entradas en los puntos físicos de Ticketmaster, presentando su documento y acreditando que son suscriptores activos.

EL DATO

Javier Botía: “Inteligencia Natural World Tour 2026”

Fecha: 18 de septiembre de 2026

Hora: 8 p.m.

Lugar: Auditorio del Pentagonito, San Borja

Entradas: Ticketmaster

Precio: Desde S/30

Beneficio Club El Comercio: 20% de descuento en entradas para todas las zonas, hasta 4 entradas por suscriptor.

Vigencia del beneficio: Hasta el 18 de septiembre de 2026 o hasta agotar stock.