(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Por primera vez, Javier Botía llegará al Perú para presentar “Inteligencia Natural”, un espectáculo que propone explorar los límites de la percepción y el comportamiento humano a través del mentalismo. La función se realizará este 18 de septiembre en el Auditorio del Pentagonito, en San Borja, y será parte de la gira internacional “Inteligencia Natural World Tour 2026”.

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