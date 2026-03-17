Resumen

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(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

El cantante peruano Jean Paul Strauss anuncia su regreso a los escenarios con “Después de todo – Seguimos cantando”, un concierto que promete ser una experiencia emocional y cercana, pensada para conectar con el público a través de la música y los recuerdos.

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