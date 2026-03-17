El cantante peruano Jean Paul Strauss anuncia su regreso a los escenarios con “Después de todo – Seguimos cantando”, un concierto que promete ser una experiencia emocional y cercana, pensada para conectar con el público a través de la música y los recuerdos.

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Tras un proceso de renovación personal y artística, Strauss vuelve con una propuesta que combina sus grandes éxitos con nuevas interpretaciones y una narrativa escénica diseñada para emocionar de principio a fin. El espectáculo incorporará tecnología de última generación en luces, sonido y pantallas, elevando la experiencia a estándares internacionales.

El concierto ha sido concebido como un recorrido por los momentos más representativos de su trayectoria, con instantes íntimos, sorpresas y una conexión directa con el público que ha seguido su carrera a lo largo de los años.

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Una oportunidad perfecta para reencontrarse con la música de Jean Paul Strauss en un concierto pensado para emocionar y compartir.

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