Kilo inicia el 2026 con el lanzamiento de su nueva carta de verano, una propuesta que reafirma su identidad de cocina contemporánea y su enfoque en la experiencia del comensal.

Como parte de los beneficios gastronómicos del Club El Comercio, los suscriptores podrán acceder a un 20% de descuento para disfrutar esta renovada propuesta.

Bajo la dirección de Mariela Yamashiro, fundadora y dueña de la marca, Kilo continúa desarrollando una propuesta basada en la creatividad, el respeto por el insumo y una visión clara de innovación aplicada con criterio. La nueva carta refleja ese enfoque a través de platos pensados para compartir, disfrutar y volver, manteniendo el carácter que ha posicionado a la casa de carnes como un referente gastronómico.

La nueva carta de verano incluye entradas que ya son favoritas del público, como las conchitas a la parrilla y los langostinos al ajillo, además de platos de fondo como el bife Angus con penne en salsa rosada y la langosta a la parrilla. La experiencia se completa con una renovada propuesta de bar, que incorpora cócteles de autor frescos y pensados para la temporada.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos como este, con descuentos especiales en eventos culturales, espectáculos, restaurantes y más.