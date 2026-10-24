Cumplir años, mirar hacia atrás y preguntarse si estamos donde imaginábamos estar puede convertirse en una crisis inesperada. Esa es una de las situaciones que explora “Arena, mar y millennials”, la nueva comedia teatral escrita por el dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén, que llegará a Lima bajo la dirección de Leonardo Torres Vilar.
Cumplir años, mirar hacia atrás y preguntarse si estamos donde imaginábamos estar puede convertirse en una crisis inesperada. Esa es una de las situaciones que explora “Arena, mar y millennials”, la nueva comedia teatral escrita por el dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén, que llegará a Lima bajo la dirección de Leonardo Torres Vilar.
La historia transcurre durante un fin de semana en Punta Hermosa. Iván está a punto de cumplir 35 años y quiere celebrar con tranquilidad junto a sus amigos de toda la vida. Ana se encarga de organizar los días de descanso, pero los planes cambian con la llegada de Renzo, un streamer de 23 años cuya presencia altera la dinámica del grupo.
Lo que parecía una escapada para desconectarse termina convirtiéndose en un reencuentro cargado de viejos resentimientos, atracciones inesperadas y verdades que salen a la luz. A través de situaciones cotidianas y momentos de humor, la obra aborda la crisis de los 30, el paso del tiempo y las diferencias entre generaciones.
Una comedia sobre la amistad
La puesta en escena reúne a Rodrigo Chávez, Sandra Mendoza, Diana Moscoso, Carlos Andrés, Ana Paula Delgado, David Elguera y Patrick Sac. Con personajes que enfrentan sus propias contradicciones, la obra invita a reflexionar sobre las expectativas personales, los vínculos que cambian con los años y aquello que preferimos mantener oculto.
La temporada se presentará en el Nuevo Teatro Julieta, en Miraflores, del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2026. Las funciones serán de jueves a sábados a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.
Beneficio del Club El Comercio
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Obra: Arena, mar y millennials
Lugar: Nuevo Teatro Julieta, pasaje Portero 132, Miraflores.
Temporada: Del 12 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.
Horarios: Jueves a sábados, 8:00 p. m.; domingos, 7:00 p. m.
Beneficio para suscriptores: 35% de descuento en entradas.
Más información en https://clubelcomercio.pe/entretenimiento-joinnus-arena-mar-y-millennials-20509
Entradas: https://www.joinnus.com/events/theater/lima-arena-mar-y-millennials-79275
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