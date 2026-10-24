Obra teatral "Arena, mar y millennial".
Obra teatral "Arena, mar y millennial".
Por Redacción EC

Cumplir años, mirar hacia atrás y preguntarse si estamos donde imaginábamos estar puede convertirse en una crisis inesperada. Esa es una de las situaciones que explora “Arena, mar y millennials”, la nueva comedia teatral escrita por el dramaturgo peruano Eduardo Adrianzén, que llegará a Lima bajo la dirección de Leonardo Torres Vilar.

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