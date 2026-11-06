"La frontera de los cuentos".
"La frontera de los cuentos".
Por Redacción EC

Dos soldados, una frontera que quizá solo existe en su imaginación y tres historias capaces de transformar la manera de ver el mundo. Así se desarrolla “La frontera de los cuentos”, una propuesta teatral familiar que llegó al Teatro La Plaza para invitar a grandes y chicos a explorar el poder de la imaginación, cuestionar las diferencias y descubrir que aquello que nos separa no siempre es tan real como parece.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?