Dos soldados, una frontera que quizá solo existe en su imaginación y tres historias capaces de transformar la manera de ver el mundo. Así se desarrolla “La frontera de los cuentos”, una propuesta teatral familiar que llegó al Teatro La Plaza para invitar a grandes y chicos a explorar el poder de la imaginación, cuestionar las diferencias y descubrir que aquello que nos separa no siempre es tan real como parece.

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Escrita y dirigida por Paloma Reyes de Sá, la obra combina música, humor y emoción en una puesta en escena que parte de una premisa sencilla: dos soldados tienen la misión de proteger una frontera olvidada. Sin embargo, mientras intentan cumplir con su cometido, comienzan a contar tres historias extraordinarias que ponen en duda las reglas, las etiquetas y las certezas que muchas veces damos por sentadas.

Tres historias para mirar el mundo de otra manera

A lo largo de la puesta en escena, el público conocerá tres relatos que abordan diferentes aspectos de la experiencia humana. El primero transcurre en una fábrica donde los errores se convierten en una oportunidad para crear y transformar la realidad. El segundo presenta a un joven que aprende a desenredar los nudos de su corazón y expresar lo que siente. Finalmente, la tercera historia sigue a una princesa que se atreve a elegir su propio destino, desafiando las expectativas que otros han construido para ella.

A través de estas narraciones, “La Frontera de los Cuentos” propone reflexionar sobre la libertad de elegir, la aceptación de las diferencias y la posibilidad de cuestionar aquellas ideas que heredamos sin detenernos a pensar en ellas.

La propuesta utiliza el humor, la música y la imaginación como herramientas para conectar con públicos de distintas edades, convirtiendo el entretenimiento en una oportunidad para conversar en familia sobre temas como la convivencia, la creatividad y la importancia de encontrar un camino propio.

Una propuesta familiar escrita y dirigida por Paloma Reyes de Sá

La obra forma parte de la programación de La Plaza Joven, iniciativa del Teatro La Plaza orientada a acercar las artes escénicas a niños, adolescentes y familias.

La dramaturgia y dirección están a cargo de Paloma Reyes de Sá, quien plantea una historia que invita a cuestionar las divisiones que construimos y las ideas que aceptamos como verdades absolutas.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Alonso Cano, Fiorella Kollmann, Ximena Galiano, Miguel Coello y Nicolás Castro, quienes dan vida a los personajes de las tres historias. La música en vivo también forma parte de la experiencia y acompaña el desarrollo de esta aventura teatral.

La obra está recomendada para niños a partir de los ocho años y para toda la familia, con una propuesta que busca conectar tanto con los más pequeños como con los adultos.

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