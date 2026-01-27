El clásico del teatro policial “La Ratonera”, de Agatha Christie, regresa a Lima con una tercera temporada bajo la dirección de Rodrigo Falla Brousset, luego de dos exitosas temporadas con funciones agotadas en 2024 y 2025.

Considerada la obra más representada de manera ininterrumpida en el Reino Unido, “La Ratonera” mantiene en suspenso al público desde 1952 gracias a su trama cargada de misterio y giros inesperados. La historia se desarrolla en una casa de huéspedes aislada por una tormenta de nieve, donde un crimen aparentemente ajeno a los personajes comienza a revelar secretos que convierten a todos en sospechosos.

La temporada se presentará del 21 de enero al 1 de febrero, con solo 10 funciones, en el Teatro Municipal de Surco, ubicado en el Parque de la Amistad. El elenco está conformado por Sandra Bernasconi, Gerardo García Frkovich, Ekaterina Konysheva, Tania López Bravo, Eduardo Pinillos, Hugo Salazar, Diego Salinas y Francisco Zamora.

Este montaje forma parte de los homenajes por el 50 aniversario del fallecimiento de Agatha Christie, una de las autoras más influyentes de la literatura universal y creadora de emblemáticas historias de misterio.

