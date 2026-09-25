(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Por primera vez, Laundryheap, la lavandería on-demand más grande del mundo, expande sus operaciones a Latinoamérica tras concretar la adquisición de GetLavado, la exitosa startup peruana fundada en Lima en 2016 por Martín Beas. Con presencia en más de 28 ciudades de 16 países como Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Singapur y Francia, la compañía consolida su oferta en Lima Metropolitana brindando un servicio integral de recojo, lavado y entrega de prendas en 24 horas a través de su aplicación móvil.

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