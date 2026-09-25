Por primera vez, Laundryheap, la lavandería on-demand más grande del mundo, expande sus operaciones a Latinoamérica tras concretar la adquisición de GetLavado, la exitosa startup peruana fundada en Lima en 2016 por Martín Beas. Con presencia en más de 28 ciudades de 16 países como Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Singapur y Francia, la compañía consolida su oferta en Lima Metropolitana brindando un servicio integral de recojo, lavado y entrega de prendas en 24 horas a través de su aplicación móvil.

GetLavado fue elegida por tres años consecutivos por Forbes Perú dentro de las 100 mejores startups del país, mientras que en 2024 su fundador fue distinguido como Emprendedor del Año por la ASEP y la UPN. Tras esta alianza, Beas asumió la dirección general de Laundryheap para Latinoamérica, liderando la expansión en Perú, Colombia y México.

Un referente mundial del rubro a domicilio

A nivel global, Laundryheap ha atendido a más de 400,000 clientes y ha procesado más de 110 millones de prendas. La calidad de sus procesos le ha permitido posicionarse como aliado estratégico de marcas internacionales como Emirates, Qatar Airways, Accor (Novotel e Ibis), Rituals y Chanel.

En Lima, el modelo destaca por su practicidad: el usuario programa el recojo desde la app, Laundryheap procesa las prendas en lavanderías aliadas especializadas para cada tipo de tejido o volumen (edredones, ternos, prendas delicadas o zapatillas) y realiza la entrega a domicilio totalmente gratis en un plazo de 24 horas.

Un beneficio para disfrutar del servicio

Los suscriptores de El Comercio son los primeros en el país en acceder a un acuerdo exclusivo de consumo con Laundryheap, diseñado para probar y mantener el servicio sin fricción durante toda la vigencia.

La promoción permite a los nuevos usuarios, obtener S/60 de descuento en su primer pedido, mientras que los usuarios recurrentes acceden a un 10% de descuento en cada uno de sus pedidos siguientes.

Para acceder al descuento, los suscriptores deben ingresar a la web o app de Club El Comercio, generar su cupón e ingresarlo al momento de solicitar el servicio en su cuenta de Laundryheap (https://www.laundryheap.com/).

EL DATO

Tipo de servicio: Lavandería on-demand a domicilio con entrega en 24 horas y envío gratis.

Lavandería a domicilio con entrega en 24 horas y envío gratis. Beneficio Club El Comercio: Nuevos usuarios: S/60 de descuento en el primer pedido | Usuarios recurrentes: 10% de descuento en todos los pedidos siguientes.

S/60 de descuento en el primer pedido 10% de descuento en todos los pedidos siguientes. Mecánica de uso: Solicita tu cupón en al app de Club El Comercio o en clubelcomercio.pe e ingrésalo en la app oficial de Laundryheap o a través de https://www.laundryheap.com/ al momento de requerir tu servicio.