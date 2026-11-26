Se acerca una de las temporadas más esperadas para aprovechar ofertas y adelantar compras. Del 25 al 30 de noviembre llega Cyber Club, la campaña de Club El Comercio que reúne promociones especiales en 15 marcas para renovar algunos básicos, equiparte para tus próximas aventuras, cuidar tu bienestar o encontrar algo para los engreídos de casa.

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Durante estos días, los suscriptores podrán encontrar descuentos adicionales sobre promociones vigentes y ofertas especiales en tiendas online. La selección incluye alternativas para diferentes intereses y necesidades, con beneficios que llegan hasta el 50%.

Ofertas para renovar tu clóset y equiparte

Si buscas actualizar tu ropa deportiva o encontrar accesorios para tus próximos viajes, hay opciones para aprovechar. Reebok ofrece 30% de descuento en su tienda online, mientras que Samsonite brinda 12% de descuento en su web para encontrar maletas, mochilas y accesorios de viaje.

También participan Ripley, con S/ 50 de descuento adicional; Around, con 20% adicional en sus productos; y Terra Force, con 15% adicional en artículos para actividades al aire libre y camping. Para quienes disfrutan de las parrillas y reuniones en casa, Char-Broil ofrece 5% de descuento adicional.

Cyber Club también reúne opciones para planificar viajes y ocuparse del bienestar. Assist Card ofrece hasta 50% de descuento en asistencias de viaje, una alternativa para quienes están organizando sus próximas vacaciones o salidas al extranjero.

En cuidado personal y belleza, Cuidafarma brinda 15% de descuento adicional en su web y Probela ofrece hasta 30% de descuento online. Para complementar la rutina de alimentación y entrenamiento, Gopak Nutrition presenta 25% de descuento en su tienda online y Nutripoint, 10% de descuento en su web.

Opciones para toda la familia y las mascotas

La campaña también incluye alternativas para los más pequeños y los compañeros de cuatro patas. Globilandia ofrece 20% de descuento en su tienda online, mientras que Go Pet brinda 10% de descuento adicional en toda su tienda, con productos para el cuidado y bienestar de las mascotas.

Además, quienes buscan equipamiento para entrenar o disfrutar de actividades acuáticas pueden aprovechar los beneficios de Ultimate Fitness, con 15% de descuento adicional, y Aqua Force, con 15% adicional en sus productos.

Aprovecha Cyber Club con tus beneficios exclusivos

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio podrán acceder a estas promociones del 25 al 30 de noviembre. Para utilizarlas, deben ingresar a la web o app de Club El Comercio, buscar cada marca y revisar las condiciones y el mecanismo de compra indicado en su beneficio. Algunas promociones requieren ingresar a la tienda online mediante el enlace del Club o aplicar un código de descuento.

Es una oportunidad para aprovechar ofertas en distintas categorías y realizar esas compras que tenías pendientes, con beneficios exclusivos durante seis días.