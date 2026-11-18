La gira nacional “Leyendas del Romanticismo” reunirá del 25 al 29 de noviembre a Los Dolton’s, Los Iracundos y Germaín de la Fuente (Los Ángeles Negros) para ofrecer conciertos de música romántica en cinco ciudades del Perú.

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Germaín de la Fuente, la voz original de Los Ángeles Negros, lidera un emotivo reencuentro en una nueva gira por el Perú junto a Los Dolton’s y Los Iracundos para celebrar la música romántica y la vigencia de su trayectoria.

Un legado que cruza generaciones

Uno de los principales atractivos del espectáculo es la continuidad de este legado musical. Los Iracundos se presentan bajo la dirección de Sebastián Velásquez (hijo de Juano Velásquez, baterista y fundador) junto a Pablo Zabalo (hijo de Juan Bosco Zabalo, guitarrista original), manteniendo viva la esencia de la emblemática banda uruguaya. Por parte de la escena peruana, Los Dolton’s están liderados por Fernando Bolarte Junior, hijo de Fernando Bolarte y sobrino de Walter Bolarte, ambos fundadores de la agrupación. A este histórico encuentro se suma Germaín de la Fuente, ampliamente reconocido como la voz original de los chilenos Los Ángeles Negros.

El público disfrutará de un repertorio cargado de nostalgia, con grandes éxitos como “Puerto Montt” y “Te lo pido de rodillas” de Los Iracundos, “El último beso” de Los Dolton’s, así como “Murió la flor” y “Volveré”, interpretadas por Germaín de la Fuente durante su trayectoria con Los Ángeles Negros. La propuesta busca revivir los grandes clásicos del romanticismo latinoamericano en un espectáculo que conectará distintas generaciones a través de la música.

Fechas y ciudades de la gira

La gira nacional “Leyendas del Romanticismo” llegará a cinco ciudades: el miércoles 25 de noviembre, al Auditorio Nuestra Señora del Valle, en Huancayo; el jueves 26, al Centro Cultural Moyobamba (CUMO), en Moyobamba; el viernes 27, al Auditorio del Colegio San Agustín, en Iquitos; el sábado 28, al Centro de Convenciones César Paredes Canto (ex Ollanta), en Cajamarca; y el domingo 29 de noviembre, al Auditorio del Colegio Guadalupe, en Lima.

Con esta gira, Los Iracundos, Los Dolton’s y Germaín de la Fuente invitan al público a reencontrarse con las canciones que han acompañado historias de amor y momentos inolvidables, en cinco presentaciones dedicadas a celebrar la vigencia de los grandes clásicos del romanticismo latinoamericano.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

Revive las canciones que marcaron generaciones con Leyendas del Romanticismo, un concierto que reúne a Germaín de la Fuente, Los Iracundos y Los Dolton’s en una noche llena de nostalgia y emoción. La cita es este 29 de noviembre en el Auditorio del Colegio Guadalupe, en Lima. Gracias al Club, disfruta de 15% dto. en entradas, comprando en la web de Passline Perú.

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