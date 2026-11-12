Festival Happy Music Live.
Festival Happy Music Live.
Por Redacción EC

La cuenta regresiva ha comenzado. El próximo 4 de diciembre, Lima será testigo de una de las reuniones musicales más importantes del año cuando Marc Anthony, Fonseca, Manuel Turizo y Kapo compartan escenario en el Estadio Nacional como parte de Happy Music Live, un festival que promete reunir a miles de fanáticos para celebrar la música en vivo en una noche cargada de emociones, grandes éxitos y momentos inolvidables.

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