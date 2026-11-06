Natalia Salas regresa a los escenarios, esta vez como productora y protagonista de “Baile de Huesos”, una obra que conoció hace 13 años en Madrid y que desde entonces soñaba con presentar en el Perú. Hoy, ese anhelo se convierte en realidad con la llegada de esta propuesta teatral española, escrita por Elena Belmonte, que invita al público a reflexionar sobre la vida, los miedos y las oportunidades que muchas veces dejamos pasar.

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La puesta en escena tendrá una temporada exclusiva de solo ocho funciones, del 12 al 22 de noviembre, en el Teatro Municipal de Surco. Bajo la dirección de Kathy Serrano, la obra reúne a un destacado elenco integrado por Celine Aguirre, Miguel Álvarez, Juan Carlos Pastor, Grapa Paola y la propia Natalia Salas.

Una historia donde la Muerte nos recuerda cómo vivir

La trama reúne a cuatro desconocidos: Lisa, Cora, Tobías y Mauro, quienes coinciden en una peculiar sala de espera. Todo cambia con la inesperada llegada de la Muerte, un personaje conmovedor, maternal y lleno de humor que ha venido por uno de ellos.

A partir de este encuentro, la historia transita entre situaciones hilarantes, confesiones y momentos emotivos que llevan a los personajes a enfrentarse con sus temores, decisiones y secretos. A través de una mirada distinta sobre la muerte, la obra plantea una reflexión sobre la importancia de tomar las riendas de nuestra propia vida y atrevernos a hacer aquello que siempre hemos querido.

Ese es precisamente el mensaje que Natalia Salas busca transmitir al público: no postergar la vida por miedo, dejar de esperar el momento perfecto y animarse a cumplir los sueños que alguna vez quedaron pendientes.

Un proyecto que nació de un sueño personal

Además de asumir la producción de la obra, Natalia Salas interpreta a Lisa, un personaje con el que sintió una conexión inmediata desde la primera lectura por su ternura, dulzura y capacidad de encontrar luz incluso en las circunstancias más complejas.

Esta producción representa su segundo proyecto como productora teatral y también una oportunidad para concretar uno de esos sueños que alguna vez anotó en su tablero de objetivos. Después de atravesar experiencias personales que la llevaron a reconocer su propia fortaleza y mirar la vida desde otra perspectiva, la actriz decidió apostar por aquello que siempre había querido hacer.

Con “Baile de Huesos”, Natalia busca que los espectadores salgan del teatro con una reflexión que trascienda el escenario: la vida sucede ahora y siempre es posible atreverse a dar el primer paso.

Un beneficio para disfrutar del teatro

Los suscriptores de Club El Comercio también podrán disfrutar de “Baile de Huesos” con un beneficio especial: 15% de descuento en entradas para todas las zonas, excepto Cultural, con un máximo de cuatro entradas por suscriptor.

Para acceder a la promoción, deberán ingresar a la plataforma de Joinnus, seleccionar el evento “Baile de Huesos”, elegir la tarifa correspondiente a Club de Suscriptores e ingresar su tipo y número de documento de identidad para realizar la compra.