Por Redacción EC

Natalia Salas regresa a los escenarios, esta vez como productora y protagonista de “Baile de Huesos”, una obra que conoció hace 13 años en Madrid y que desde entonces soñaba con presentar en el Perú. Hoy, ese anhelo se convierte en realidad con la llegada de esta propuesta teatral española, escrita por Elena Belmonte, que invita al público a reflexionar sobre la vida, los miedos y las oportunidades que muchas veces dejamos pasar.

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