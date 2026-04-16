El RIMAC Bienestar Fest llega a Lima este 19 de abril de 2026 con una propuesta pensada para activar el cuerpo, reconectar y recargar energía en un solo espacio. El evento se realizará en el Parque de Exposiciones de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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Durante la jornada, los asistentes podrán participar en clases y actividades como training, running y yoga, además de experiencias diseñadas para fomentar hábitos saludables y equilibrio entre cuerpo y mente.

Más que un evento deportivo, se trata de una oportunidad para salir de la rutina, compartir con una comunidad interesada en el bienestar y dedicar tiempo a lo que hace bien.

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