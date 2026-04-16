Resumen

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(Foto: difusión)
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Por Redacción EC

El RIMAC Bienestar Fest llega a Lima este 19 de abril de 2026 con una propuesta pensada para activar el cuerpo, reconectar y recargar energía en un solo espacio. El evento se realizará en el Parque de Exposiciones de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

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