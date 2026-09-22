Con el objetivo de seguir brindando experiencias únicas y beneficios de alto valor, Club El Comercio le da la bienvenida a Nuevo Mundo Viajes, una de las agencias de turismo líderes en el mercado peruano. A través de esta alianza comercial, la comunidad de suscriptores podrá acceder a paquetes exclusivos para suscriptores El Comercio, pensados para adaptarse a distintos tipos de viajeros y destinos.
Con el objetivo de seguir brindando experiencias únicas y beneficios de alto valor, Club El Comercio le da la bienvenida a Nuevo Mundo Viajes, una de las agencias de turismo líderes en el mercado peruano. A través de esta alianza comercial, la comunidad de suscriptores podrá acceder a paquetes exclusivos para suscriptores El Comercio, pensados para adaptarse a distintos tipos de viajeros y destinos.
Esta incorporación permite a los socios del Club acceder a itinerarios organizados, opciones nacionales e internacionales y asesoría especializada para facilitar la planificación de sus viajes. La propuesta busca conectar a las familias y viajeros con opciones integrales que incluyen boletos, alojamiento, traslados y actividades.
Una alianza para recorrer el mundo
La llegada de Nuevo Mundo Viajes refuerza el catálogo del segmento de turismo y estilo de vida de Club El Comercio. La agencia cuenta con una reconocida trayectoria en el sector, respaldada por convenios con aerolíneas, cadenas hoteleras y operadores turísticos a nivel global, lo que permite ofrecer una amplia variedad de itinerarios adaptados a las exigencias de cada suscriptor.
Con esta alianza, los suscriptores podrán cotizar y elegir entre diferentes alternativas diseñadas para vacaciones familiares, escapadas de fin de semana o viajes internacionales a destinos como Punta Cana, Miami, Tarapoto, Cusco y más.
Un beneficio para disfrutar de tu próximo viaje
Los suscriptores de El Comercio pueden aprovechar la incorporación de esta agencia solicitando sus paquetes exclusivos de manera sencilla.
Para acceder a las promociones y tarifas especiales, los suscriptores activos deben ingresar a clubelcomercio.pe o la APP Club El Comercio, seleccionar la opción correspondiente a Nuevo Mundo Viajes según su destino de interés, ingresar al enlace del paquete y completar sus datos al momento de realizar la compra.
EL DATO
Nuevo Mundo Viajes: Paquetes Exclusivos para Suscriptores El Comercio
- Beneficio: Paquetes exclusivos para suscriptores El Comercio con tarifas y condiciones preferenciales.
- Requisitos: Válido para suscriptores activos del diario El Comercio y/o Gestión y paquetes de PerúQuiosco que se acrediten con DNI o documento oficial de identidad.
Detalle de Destinos y Precios:
- Cusco y Machu Picchu
- Precio: Desde $189 USD por persona
- Tarapoto
- Precio: Desde $219 USD por persona
- Punta Cana
- Precio: Desde $799 USD por persona
- Medellín, Colombia
- Precio: Desde $469 USD por persona.
- Miami
- Precio: Desde $899 USD por persona.
- Madrid y París
- Precio: Desde $2389 USD por persona.
Vigencia del beneficio: Hasta agotar stock de cupos o fecha límite indicada en cada legal individual de la web.
Conoce la promoción aquí: https://clubelcomercio.pe/catalogo-virtual/buscar/nuevo+mundo+viajes?utm_source=notadiario_web_club&utm_medium=web&utm_campaigne_elcomercio=nmviajes
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