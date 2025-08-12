La espera ha terminado para los miles de fanáticos peruanos. Los Fabulosos Cadillacs han confirmado su esperado regreso a la capital para un concierto inolvidable el 13 de noviembre de 2025 en Costa 21, San Miguel, en lo que será una celebración de sus 40 años de trayectoria musical.

La legendaria agrupación, ícono del rock y ska latinoamericano, promete una noche cargada de energía, ritmo y todos los éxitos que han marcado a varias generaciones. Con himnos como Matador, Vasos Vacíos, Mal Bicho y Manuel Santillán, El León. El show será una oportunidad única para corear clásicos que han trascendido el tiempo y se han convertido en parte de la memoria musical de toda la región.

Si eres parte del Club El Comercio tienes una promoción exclusiva del 15% de descuento en todas las zonas del concierto

Vicentico y Sr. Flavio, integrantes de Los fabulosos cadillacs, los une amistad desde la adolescencia.

