Ser miembro de la comunidad de suscriptores de El Comercio no solo significa acceso ilimitado al contenido del diario, sino también disfrutar de beneficios exclusivos en marcas y establecimientos.

Wong también es parte del Club El Comercio y premia a los suscriptores con una serie de promociones para que hacer las compras sea más cómodo y con precios especiales.

En este caso, podrás disfrutar de diferentes descuentos en muchas categorías como:

Toallitas húmedas (20% de descuento)

Cuidado para bebés (20% de descuento)

Detergentes y suavizantes (15% de descuento)

Helados dulce pasión (15% de descuento)

Cuidado personal, facial y corporal (15% de descuento)

Pastelería y panadería de casa (15% de descuento)

Aves y huevos (10% de descuento)

Frutas y verduras (10% de descuento)

Embutidos y fiambres (10% de descuento)

Carnes rojas (10% de descuento)

Gaseosas y snacks (10% de descuento)

Productos Cuisine & Co. (10% de descuento)

Vinos, licores y cervezas artesanales (10% de descuento)

Mascotas (10% de descuento)

Pequeños electrodomésticos (10% de descuento)

Juguetes (10% de descuento)

Por otro lado, los pasos a seguir para obtener el beneficio son:

Solicitar el cupón único de cada promoción en la Web/App del Club El Comercio. Iniciar sesión en Wong.pe o App Wong. Ingresar el cupón en el checkout.

No esperes más y aprovecha este beneficio exclusivo con Wong.

Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.