Ser miembro de la comunidad de suscriptores de El Comercio no solo significa acceso ilimitado al contenido del diario, sino también disfrutar de beneficios exclusivos en marcas y establecimientos.
Wong también es parte del Club El Comercio y premia a los suscriptores con una serie de promociones para que hacer las compras sea más cómodo y con precios especiales.
En este caso, podrás disfrutar de diferentes descuentos en muchas categorías como:
- Toallitas húmedas (20% de descuento)
- Cuidado para bebés (20% de descuento)
- Detergentes y suavizantes (15% de descuento)
- Helados dulce pasión (15% de descuento)
- Cuidado personal, facial y corporal (15% de descuento)
- Pastelería y panadería de casa (15% de descuento)
- Aves y huevos (10% de descuento)
- Frutas y verduras (10% de descuento)
- Embutidos y fiambres (10% de descuento)
- Carnes rojas (10% de descuento)
- Gaseosas y snacks (10% de descuento)
- Productos Cuisine & Co. (10% de descuento)
- Vinos, licores y cervezas artesanales (10% de descuento)
- Mascotas (10% de descuento)
- Pequeños electrodomésticos (10% de descuento)
- Juguetes (10% de descuento)
Por otro lado, los pasos a seguir para obtener el beneficio son:
- Solicitar el cupón único de cada promoción en la Web/App del Club El Comercio.
- Iniciar sesión en Wong.pe o App Wong.
- Ingresar el cupón en el checkout.
No esperes más y aprovecha este beneficio exclusivo con Wong.
Si aún no eres suscriptor, esta es una excelente oportunidad para suscribirte y disfrutar del Club El Comercio. Accede a beneficios exclusivos.
