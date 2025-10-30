(Foto: Difusión)
Cuidar tu sonrisa nunca fue tan fácil ni tan preciso. Mawi Dental Studio, clínica pionera en odontología digital avanzada, llega con una propuesta que combina tecnología, diseño y resultados naturales.

En alianza con el Club El Comercio, ofrece a los suscriptores un descuento de hasta .

Ubicada en San Isidro (Calle Las Camelias 877), Mawi Dental Studio cuenta con equipos de escaneo intraoral, planificación digital y técnicas estéticas de última generación. Su enfoque permite visualizar el resultado final antes de iniciar el tratamiento, garantizando precisión y confianza en cada procedimiento.

Entre los servicios incluidos en la promoción destacan: profilaxis y destartraje completo, curaciones, radiografía digital, escaneo e impresión de modelos, y encerado digital por arcada. Además, el equipo de especialistas ofrece soluciones personalizadas en carillas de porcelana, ortodoncia invisible, implantes y rehabilitación oral completa.

El beneficio está disponible del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026, presentando el DNI y acreditación de suscriptor activo al momento de la atención.

Si eres suscriptor de El Comercio podrás acceder a descuentos de hasta el 30% de descuento entrando a este link: https://clubelcomercio.pe/belleza-mawi-dental-studio-mawi-dental-studio-18137

