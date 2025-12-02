El reconocido actor cómico Óscar Gayoso, una de las figuras más queridas de la comedia peruana, regresa a los escenarios con un espectáculo completamente renovado, íntimo y lleno de humor, donde mostrará una faceta más libre, personal y auténtica.

Las funciones se realizarán el miércoles 3 y lunes 8 de diciembre en Aforo Bar (Av. Grau 264, Barranco) y prometen una experiencia distinta, marcada por la improvisación, la música y la conexión directa con el público.

Alejado del formato televisivo, Gayoso retoma la esencia con la que inició su carrera, explorando la espontaneidad y la emoción sobre el escenario.

Antes de su presencia en la televisión, Gayoso se caracterizaba por presentar espectáculos versátiles en los que bailaba, cantaba, imitaba y creaba momentos únicos según la energía del público. Este nuevo show retoma ese espíritu. “Mi esencia no es contar chistes… Era yo, sin un guion”, señala el artista, quien busca reencontrarse con el público desde la autenticidad.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar una noche diferente con uno de los comediantes más emblemáticos del país.

