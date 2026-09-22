Este septiembre, la historia cobra vida en Paradox Park, una experiencia inmersiva que invita a las familias a viajar por distintas épocas a través de juegos, desafíos y espectáculos. La propuesta llega a Lima con Era Imperium, una temporada inspirada en las grandes civilizaciones del mundo antiguo.

El parque ocupará más de 25 mil m², con más de 5 mil m² destinados a juegos y atracciones tematizadas. La experiencia combina escenarios, tecnología y narrativa para que los visitantes no solo recorran el espacio, sino que formen parte de la aventura.

Un viaje por las grandes civilizaciones

En Era Imperium, los visitantes podrán recorrer escenarios inspirados en Roma, Egipto, Grecia y Babilonia, mientras enfrentan distintos retos y descubren personajes y relatos vinculados con cada época.

Entre las principales atracciones están Las Olimpiadas de Zeus, un circuito de 285 metros con más de 45 desafíos físicos; y el Laberinto del Minotauro, donde los participantes deberán encontrar la salida antes de ser alcanzados por esta criatura de la mitología griega.

La propuesta también incluye shows inmersivos, experiencias interactivas, juegos de feria y espacios pensados para visitantes de distintas edades.

Una aventura para toda la familia

Uno de los elementos que conecta las distintas zonas del parque es Arvix, un zorro inspirado en la fauna peruana que, dentro de la historia de Paradox Park, tiene la misión de proteger el equilibrio temporal.

Su presencia acompaña a los visitantes durante el recorrido y forma parte de una narrativa que busca convertir la visita en una aventura que va más allá de las atracciones.

Un beneficio para vivir la experiencia

Los suscriptores de El Comercio con acceso a Club El Comercio cuentan con 30% de descuento en entradas para todas las zonas.

Para acceder al beneficio, deben ingresar al evento en Joinnus, dirigirse al botón “Club de Suscriptores” y digitar su documento de identidad para realizar la compra. El beneficio está sujeto a disponibilidad de stock y aplican T&C.

EL DATO

Evento: Paradox Park – Era Imperium

Fecha: Del 4 al 27 de septiembre de 2026

Lugar: Jockey Club del Perú Entradas: Joinnus

Beneficio: 30% de descuento en entradas.

Condiciones: Stock limitado. Aplican T&C.