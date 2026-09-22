(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

Este septiembre, la historia cobra vida en Paradox Park, una experiencia inmersiva que invita a las familias a viajar por distintas épocas a través de juegos, desafíos y espectáculos. La propuesta llega a Lima con Era Imperium, una temporada inspirada en las grandes civilizaciones del mundo antiguo.

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