Correr por lomas, valles y paisajes naturales es parte de la experiencia del trail running, una disciplina que combina resistencia física, aventura y contacto con la naturaleza. Para quienes buscan un nuevo desafío deportivo, Perú Trail Series presenta su temporada 2026/2027 con cuatro fechas en distintos escenarios del sur chico.
Correr por lomas, valles y paisajes naturales es parte de la experiencia del trail running, una disciplina que combina resistencia física, aventura y contacto con la naturaleza. Para quienes buscan un nuevo desafío deportivo, Perú Trail Series presenta su temporada 2026/2027 con cuatro fechas en distintos escenarios del sur chico.
El circuito contará con distancias para diferentes niveles, desde pruebas de 2K para niños hasta recorridos de 35K. Además, esta edición entregará una bolsa de S/40,000 en premios, distribuida equitativamente entre las categorías de damas y varones.
Pon a prueba tus límites
La temporada recorrerá cuatro destinos, cada uno con rutas y distancias distintas:
- Pachacámac Trail: 15 de noviembre de 2026, en el Santuario de Amancay. Distancias de 2K Kids, 8K, 14K, 24K y 32K.
- Calango Infernal: 17 de enero de 2027. Distancias de 2K Kids, 8K, 14K, 24K y 33K.
- Asia Trail: 14 de marzo de 2027. Distancias de 2K Kids, 8K, 13K, 21K y 30K.
- Paracas Trail: 24 de abril de 2027. Será la gran final del circuito, con distancias de 2K Kids, 9K, 15K, 25K y 35K.
La propuesta invita tanto a quienes se inician en las carreras de montaña como a corredores experimentados que buscan superar sus marcas y sumar nuevos retos a su calendario deportivo.
Beneficio del Club El Comercio
Si quieres participar en esta temporada, puedes aprovechar un beneficio exclusivo para suscriptores de El Comercio: 10% de descuento en la inscripción a Perú Trail Series 2026/2027.
Para acceder, ingresa a la plataforma del Club El Comercio y selecciona el beneficio de Perú Trail Series. Haz clic en «Obtener cupón» y utiliza el código generado al momento de realizar tu inscripción en la web oficial del campeonato. Revisa los términos y condiciones de la promoción antes de completar el proceso.
Las inscripciones individuales y los paquetes promocionales para el circuito completo están disponibles en la plataforma oficial de Perú Trail Series.
Perú Trail Series 2026/2027 Fechas: del 15 de noviembre de 2026 al 24 de abril de 2027. Lugares: Pachacámac, Calango, Asia y Paracas. Beneficio para suscriptores: 10% de descuento en la inscripción: https://perutrailseries.pe/tienda/
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