Correr por lomas, valles y paisajes naturales es parte de la experiencia del trail running, una disciplina que combina resistencia física, aventura y contacto con la naturaleza. Para quienes buscan un nuevo desafío deportivo, Perú Trail Series presenta su temporada 2026/2027 con cuatro fechas en distintos escenarios del sur chico.

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El circuito contará con distancias para diferentes niveles, desde pruebas de 2K para niños hasta recorridos de 35K. Además, esta edición entregará una bolsa de S/40,000 en premios, distribuida equitativamente entre las categorías de damas y varones.

Pon a prueba tus límites

La temporada recorrerá cuatro destinos, cada uno con rutas y distancias distintas:

Pachacámac Trail: 15 de noviembre de 2026, en el Santuario de Amancay. Distancias de 2K Kids, 8K, 14K, 24K y 32K.

Calango Infernal: 17 de enero de 2027. Distancias de 2K Kids, 8K, 14K, 24K y 33K.

Asia Trail: 14 de marzo de 2027. Distancias de 2K Kids, 8K, 13K, 21K y 30K.

Paracas Trail: 24 de abril de 2027. Será la gran final del circuito, con distancias de 2K Kids, 9K, 15K, 25K y 35K.

La propuesta invita tanto a quienes se inician en las carreras de montaña como a corredores experimentados que buscan superar sus marcas y sumar nuevos retos a su calendario deportivo.

Beneficio del Club El Comercio

Si quieres participar en esta temporada, puedes aprovechar un beneficio exclusivo para suscriptores de El Comercio: 10% de descuento en la inscripción a Perú Trail Series 2026/2027.

Para acceder, ingresa a la plataforma del Club El Comercio y selecciona el beneficio de Perú Trail Series. Haz clic en «Obtener cupón» y utiliza el código generado al momento de realizar tu inscripción en la web oficial del campeonato. Revisa los términos y condiciones de la promoción antes de completar el proceso.

Las inscripciones individuales y los paquetes promocionales para el circuito completo están disponibles en la plataforma oficial de Perú Trail Series.