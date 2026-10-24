Conoce sobre Perú Trail Series 2026/2027.
Conoce sobre Perú Trail Series 2026/2027.
Por Redacción EC

Correr por lomas, valles y paisajes naturales es parte de la experiencia del trail running, una disciplina que combina resistencia física, aventura y contacto con la naturaleza. Para quienes buscan un nuevo desafío deportivo, Perú Trail Series presenta su temporada 2026/2027 con cuatro fechas en distintos escenarios del sur chico.

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