Hay agrupaciones cuya historia no se mide únicamente por los años que permanecen sobre un escenario, sino por los caminos que abren para quienes vienen después. Perujazz pertenece a esa categoría. La banda que hizo del encuentro entre el jazz y las raíces musicales del Perú una forma de expresión propia ha decidido cerrar su ciclo artístico. Su despedida tendrá lugar el 15 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional, con el concierto “Perujazz – 40 años de fusión viva”.

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La presentación marcará el final de una historia colectiva iniciada en 1984. Sus actuales integrantes —Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, César ‘Pudy’ Ballumbrosio y Julio Zavala— continuarán dedicados a la música a través de sus respectivos proyectos personales. No se trata de una despedida de los escenarios individuales, sino del cierre de una etapa compartida que dejó una huella profunda en la música peruana.

Un lenguaje que abrió caminos

Fundado en Lima en 1984 por Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Enrique Luna y Julio ‘Chocolate’ Algendones, Perujazz nació del encuentro de cuatro músicos que ya habían desarrollado búsquedas propias. La formación original convirtió la improvisación y los ritmos afroperuanos y andinos en la base de un lenguaje que abrió nuevas posibilidades para la música nacional. La presencia de Algendones, vinculado a Perú Negro y a Chabuca Granda, fue especialmente importante en la incorporación del cajón como instrumento protagonista.

Su importancia reside en haber demostrado que la música peruana podía dialogar con las corrientes contemporáneas del mundo sin renunciar a sus raíces. En lugar de entender la tradición como una pieza inmóvil, la agrupación la asumió como materia viva para la creación. Esa libertad la convirtió en un referente para generaciones de músicos interesados en explorar nuevas formas de identidad sonora.

En 1986, el proyecto inició su proyección internacional. Un año después grabó en Italia su primer álbum, “Verde Machu Picchu”, registro temprano de aquella búsqueda. A lo largo de su trayectoria, sus presentaciones y grabaciones llevaron la propuesta a escenarios de América y Europa.

Una despedida en plena vigencia

El cierre llega en un momento especialmente significativo. Su nuevo disco, “Perujazz en vivo – Gira Europea 2023”, ganador de los Estímulos Económicos para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú, acaba de ser presentado durante una nueva gira por Europa realizada con el apoyo de la Cancillería. Editado por el sello español Vampisoul/Munster en formato digital y doble vinilo, el álbum —que estará a la venta el 15 de octubre en el Gran Teatro Nacional— recoge la vitalidad actual de la banda y quedará como testimonio de un proyecto que sigue vigente.

La gira incluyó la presentación del disco en la Casa de América de Madrid, junto con un minidocumental dirigido por Diego Cendra, y conciertos en Budapest, Estocolmo, el Café Berlín de Madrid y La Nau de Barcelona. Esta actividad confirma que la despedida no es solamente una mirada hacia el pasado, sino la culminación de una experiencia artística que conserva su capacidad de exploración.

Cuarenta años en una noche

El concierto reunirá a los cinco músicos para recorrer composiciones representativas de un repertorio construido a lo largo de cuatro décadas. Será una oportunidad para reconocer el valor de una experiencia que se sostuvo en la colaboración, la improvisación y la libertad creativa.

El 15 de octubre, el público podrá acompañar el cierre de una historia que forma parte de la memoria cultural del país. “Perujazz – 40 años de fusión viva” será más que un concierto conmemorativo: la despedida de un proyecto que amplió las posibilidades de la música peruana y cuyo legado continuará resonando en los caminos que sus integrantes emprendan por separado.

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