Perujazz se presentará en el Gran Teatro Nacional.
Perujazz se presentará en el Gran Teatro Nacional.
Por Redacción EC

Hay agrupaciones cuya historia no se mide únicamente por los años que permanecen sobre un escenario, sino por los caminos que abren para quienes vienen después. Perujazz pertenece a esa categoría. La banda que hizo del encuentro entre el jazz y las raíces musicales del Perú una forma de expresión propia ha decidido cerrar su ciclo artístico. Su despedida tendrá lugar el 15 de octubre, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional, con el concierto “Perujazz – 40 años de fusión viva”.

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